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Giriş Tarihi: 20.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 11:41

"5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'den hamilelik müjdesi! Mesut Özil ikinci kez baba oluyor!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuların olan Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinden müjdeli bir haber geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenildi! Peki Amine Gülşe kaç aylık hamile, bebeğin cinsiyeti ne? İşte detaylar...

5 çocuk sözümüz var diyen Amine Gülşe’den hamilelik müjdesi! Mesut Özil ikinci kez baba oluyor!

Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

5 çocuk sözümüz var diyen Amine Gülşe’den hamilelik müjdesi! Mesut Özil ikinci kez baba oluyor!

Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı.

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5 çocuk sözümüz var diyen Amine Gülşe’den hamilelik müjdesi! Mesut Özil ikinci kez baba oluyor!

Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşmuştu.

5 çocuk sözümüz var diyen Amine Gülşe’den hamilelik müjdesi! Mesut Özil ikinci kez baba oluyor!

Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklamıştı.

5 çocuk sözümüz var diyen Amine Gülşe’den hamilelik müjdesi! Mesut Özil ikinci kez baba oluyor!

Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum.

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