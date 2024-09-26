Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
06:38
5. kez baba olan Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den 'Orhan baba' benzetmesi! "Yaş aldıkça benzediğimi fark ettim"
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel'den son olarak müjdeli haber gelmişti. Tolga Karel 5. kez baba olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. 2016'da oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen ve Sarah Scott ile yeni bir hayat kuran Tolga Karel bu evliliğinden olan 4. çocuğunu geçtiğimiz günlerde kucağına aldı. Tolga Karel'in Günay Musayeva ile yaptığı evlilikten ise Cihangir adında bir oğlu bulunuyor. 5 çocuk babası Tolga Karel son paylaşımında kendini Orhan Gencebay'a benzettiğini itiraf etti. İşte yaş aldıkça değişen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in o paylaşımı...