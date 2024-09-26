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Haberler Galeri 5. kez baba olan Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den 'Orhan baba' benzetmesi! "Yaş aldıkça benzediğimi fark ettim"
Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 06:38

5. kez baba olan Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den 'Orhan baba' benzetmesi! "Yaş aldıkça benzediğimi fark ettim"

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel'den son olarak müjdeli haber gelmişti. Tolga Karel 5. kez baba olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. 2016'da oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen ve Sarah Scott ile yeni bir hayat kuran Tolga Karel bu evliliğinden olan 4. çocuğunu geçtiğimiz günlerde kucağına aldı. Tolga Karel'in Günay Musayeva ile yaptığı evlilikten ise Cihangir adında bir oğlu bulunuyor. 5 çocuk babası Tolga Karel son paylaşımında kendini Orhan Gencebay'a benzettiğini itiraf etti. İşte yaş aldıkça değişen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in o paylaşımı...

5. kez baba olan Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den ’Orhan baba’ benzetmesi! Yaş aldıkça benzediğimi fark ettim

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

5. kez baba olan Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den ’Orhan baba’ benzetmesi! Yaş aldıkça benzediğimi fark ettim

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

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5. kez baba olan Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den ’Orhan baba’ benzetmesi! Yaş aldıkça benzediğimi fark ettim

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

5. kez baba olan Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den ’Orhan baba’ benzetmesi! Yaş aldıkça benzediğimi fark ettim

Tolga Karel, yeniden baba oldu. Karel, son 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu.

5. kez baba olan Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den ’Orhan baba’ benzetmesi! Yaş aldıkça benzediğimi fark ettim

Müjdeli haberi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Tolga Karel, sevincini; "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin tatlı kalp" sözleriyle duyurdu.

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