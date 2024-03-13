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Haberler Galeri 5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 23:21

5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sefa Saraman, eşi ve çocuğunun bulunması için Esra Erol'da programına başvurdu. Esra Erol ve ekibi kısa sürede gerçeği ortaya çıkardı. Hülya Saraman isimli 33 yaşındaki kadın, sosyal medyada tanıştığı ve başından 6 evlilik geçen 61 yaşındaki Yusuf'a kaçtığı ortaya çıktı. Esra Erol eşleri canlı yayında karşı karşıya getirdi. Sefa Saraman, 5 yaşındaki çocuğunun kaçtığı adamın evinde olduğunu öğrenince sinirlerine hakim olamadı ve stüdyo karıştı. Sefa Saraman eşine, "5 yaşındaki kızımı götüremezsin!" dedi. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar!

5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma!

ATV'nin reytingleri altüst eden programı Esra Erol'da bugün yine büyük beğeni kazandı.

5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma!

Sefa Saraman, eşi Hülya Saraman ve 5 yaşındaki çocuğunun bulunması için Esra Erol'da programına başvurdu.

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5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma!

Esra Erol da bu isteği geri çevirmedi ve ekibiyle kısa sürede Hülya Saraman'ı bularak programa davet etti.

5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı!

5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma!

ANLATTIKLARI PROGRAMA DAMGA VURDU

3 çocuklu Hülya Saraman'ın anlattıkları ise programa adeta damga vurdu.

5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma!

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI KİŞİYE KAÇTI

Hülya Salaman, 5 yaşındaki çocuğunu da alarak sosyal medyada tanıştığı 61 yaşındaki Yusuf Aktaş'a kaçtığını dile getirdi.

5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol'da eşler arası hesaplaşma!

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