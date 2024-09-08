Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
09:12
50 yaşındaki Arzum Onan’a aşk yaradı! Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran güzel oyuncu Kaliforniya’dan paylaştı!
Güzel oyuncu Arzum Onan, yaklaşık bir yıl önce oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. 50 yaşındaki oyuncu aradığı aşkı bu kez iş insanı Orkan Özkan'da buldu. Arzum Onan ile Orkan Özkan, bu yaz tatillerini Bodrum'da geçirdi. Sevgililer gözlerden uzak olmayı tercih etti. Kimsenin fotoğraflarını çekemeyeceği yerlere gittiler. Tatilini arkadaşlarıyla Bozcaada'da geçiren Mehmet Aslantuğ ise tek başınaydı. Arzum Onan, son paylaşımını Kaliforniya'dan yaptı. Takipçilerinden yorum yağdı "Fotoğraflarını kim çekiyor?" İşte merak edilen diğer detaylar…