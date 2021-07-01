50 yaşındaki Deniz Seki her geçen gün eriyor! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Fit halleri ve baş döndüren güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki'nin son paylaşımı olay oldu. Kırmızı mini eteğiyle objektif karşısına geçen Seki, son haliyle takipçilerini şaşkına çevirdi. 50 yaşına giren Deniz Seki doğum günü paylaşımı da yaptı. Günden güne eriyen Seki'ye "Zayıflama abartılı oldu galiba", "Ne olmuş sana?", "Bu kadar zayıflık olmamış, hafif balıketli daha güzelsiniz" yorumları yapıldı.