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Haberler Galeri 50 yaşındaki Deniz Seki her geçen gün eriyor! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu
Giriş Tarihi: 01.07.2021 06:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 06:46

50 yaşındaki Deniz Seki her geçen gün eriyor! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Fit halleri ve baş döndüren güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki'nin son paylaşımı olay oldu. Kırmızı mini eteğiyle objektif karşısına geçen Seki, son haliyle takipçilerini şaşkına çevirdi. 50 yaşına giren Deniz Seki doğum günü paylaşımı da yaptı. Günden güne eriyen Seki'ye "Zayıflama abartılı oldu galiba", "Ne olmuş sana?", "Bu kadar zayıflık olmamış, hafif balıketli daha güzelsiniz" yorumları yapıldı.

50 yaşındaki Deniz Seki her geçen gün eriyor! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

Son dönemde fit görüntüsüyle sevenlerinin karşısına çıkan Deniz Seki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Kırmızı mini eteğiyle objektif karşısına geçen Seki, son haliyle takipçilerini şaşkına çevirdi. 50 yaşına giren Deniz Seki doğum günü paylaşımı da yaptı.

50 yaşındaki Deniz Seki her geçen gün eriyor! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki son aylarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

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50 yaşındaki Deniz Seki her geçen gün eriyor! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

50 yaşındaki Deniz Seki her geçen gün eriyor! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

50 yaşındaki Deniz Seki her geçen gün eriyor! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

Ünlü şarkıcı, kırmızı mini eteğiyle verdiği bir pozu "Bir takım toplantılar" notuyla Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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