HaberlerGaleri50 yaşındaki Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! Fit haliyle göz kamaştıran Deniz Seki'den dikkat çeken kilo açıklaması
Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:49Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 10:54
50 yaşındaki Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! Fit haliyle göz kamaştıran Deniz Seki'den dikkat çeken kilo açıklaması
50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Fit halleri ve baş döndüren güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Seki'den dikkat çeken kilo açıklaması geldi.