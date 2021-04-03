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Haberler Galeri 50 yaşındaki Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! Fit haliyle göz kamaştıran Deniz Seki'den dikkat çeken kilo açıklaması
Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 10:54

50 yaşındaki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! haliyle göz kamaştıran Deniz Seki'den dikkat çeken açıklaması

50 yaşındaki ünlü şarkıcı , yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. halleri ve baş döndüren güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Seki'den dikkat çeken açıklaması geldi.

50 yaşındaki Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! Fit haliyle göz kamaştıran Deniz Seki'den dikkat çeken kilo açıklaması

50 yaşındaki ünlü şarkıcı , yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor.

50 yaşındaki Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! Fit haliyle göz kamaştıran Deniz Seki'den dikkat çeken kilo açıklaması

Fazla kilolarından kurtulan şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

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50 yaşındaki Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! Fit haliyle göz kamaştıran Deniz Seki'den dikkat çeken kilo açıklaması

22 verip 36 beden olan ve değişimiyle şaşırtan şarkıcı , önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi.

50 yaşındaki Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! Fit haliyle göz kamaştıran Deniz Seki'den dikkat çeken kilo açıklaması

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren , yeni albüm çalışmalarına tam gaz devam ettiğini söyledi.

50 yaşındaki Deniz Seki verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! Fit haliyle göz kamaştıran Deniz Seki'den dikkat çeken kilo açıklaması

Kapak çekimi sonrası bir restorana yemeğe gelen şarkıcı, "Çok yoğun çalışıyoruz, güzel işlerle geliyoruz. Şarkılar güzel, sağlığım yerinde, her şey yolunda gidiyor" dedi.

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