50 yaşındaki Deniz Seki yine sosyal medyada alay konusu oldu! ‘Ceylanımsı Deniz’

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Fit halleri ve baş döndüren güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki'nin son paylaşımı olay oldu. Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlandı ve "Deniz Seki'nin yüzüne ne olmuş?" diye sormadan edemedi. Filtre ile değişen Deniz Seki adeta bambaşka biri oldu. İşte Deniz Seki'nin değişimi...