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Haberler Galeri 50 yaşındaki Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! ‘Ceylanımsı Deniz’
Giriş Tarihi: 09.09.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 16:24

50 yaşındaki Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! ‘Ceylanımsı Deniz’

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Fit halleri ve baş döndüren güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki'nin son paylaşımı olay oldu. Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlandı ve "Deniz Seki'nin yüzüne ne olmuş?" diye sormadan edemedi. Filtre ile değişen Deniz Seki adeta bambaşka biri oldu. İşte Deniz Seki'nin değişimi...

50 yaşındaki Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! ‘Ceylanımsı Deniz’

Son dönemde fit görüntüsüyle sevenlerinin karşısına çıkan Deniz Seki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

50 yaşındaki Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! ‘Ceylanımsı Deniz’

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'u abartan Seki, alay konusu olmaktan bu kez de kurtulamadı.

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50 yaşındaki Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! ‘Ceylanımsı Deniz’

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

50 yaşındaki Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! ‘Ceylanımsı Deniz’

50 yaşındaki Deniz Seki'nin son paylaşımına yorum yağdı.

50 yaşındaki Deniz Seki yine sosyal medyanın diline düştü! ‘Ceylanımsı Deniz’

Deniz Seki, yaptığı paylaşıma 'Misssss gibi deniz havası' notunu da eklemeyi unutmadı.

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