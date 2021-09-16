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Haberler Galeri 50 yaşındaki İclal Aydın’ın son hali herkesi kıskandırdı! İclal Aydın iğne ipliğe döndü!
Giriş Tarihi: 16.09.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 14:18

50 yaşındaki İclal Aydın’ın son hali herkesi kıskandırdı! İclal Aydın iğne ipliğe döndü!

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın, son yıllarda Urla'da sakin bir hayat yaşıyor. Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın son haliyle herkesi şaşırttı. Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. 50 yaşındaki İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü. İclal Aydın, son paylaşımıyla yine gündem oldu. İclal Aydın'ın takipçileri 'Bir deri bir kemik kalmış' yorumları yaptı. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan İclal Aydın'ın son hali...

50 yaşındaki İclal Aydın’ın son hali herkesi kıskandırdı! İclal Aydın iğne ipliğe döndü!

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın, son yıllarda Urla'da sakin bir hayat yaşıyor.

50 yaşındaki İclal Aydın’ın son hali herkesi kıskandırdı! İclal Aydın iğne ipliğe döndü!

Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın son haliyle herkesi şaşırttı.

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50 yaşındaki İclal Aydın’ın son hali herkesi kıskandırdı! İclal Aydın iğne ipliğe döndü!

Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü.

50 yaşındaki İclal Aydın’ın son hali herkesi kıskandırdı! İclal Aydın iğne ipliğe döndü!

Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı.

50 yaşındaki İclal Aydın’ın son hali herkesi kıskandırdı! İclal Aydın iğne ipliğe döndü!

50 yaşındaki İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü.

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