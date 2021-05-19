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Haberler Galeri 50 yaşındaki Seren Serengil Maldivler'i salladı! Seren Serengil mayokinili pozlarını ardı ardına paylaştı...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 14:23

50 yaşındaki 'i salladı! Seren Serengil pozlarını ardı ardına paylaştı...

"" programında sunuculuk yapan 'in son dönemde sağlık sorunlarıyla başı dertte. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren, ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Son olarak sevgilisi ile 'e tatile giden Seren Serengil'in keyfi yerinde. 50 yaşındaki Seren Serengil sosyal medya hesabından ardı ardına paylaştığı tatil fotoğraflarıyla adeta defile yaptı. Seren Serengil'in pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı...

50 yaşındaki Seren Serengil Maldivler'i salladı! Seren Serengil mayokinili pozlarını ardı ardına paylaştı...

"" programında sunuculuk yapan 'in son dönemde sağlık sorunlarıyla başı dertte.

50 yaşındaki Seren Serengil Maldivler'i salladı! Seren Serengil mayokinili pozlarını ardı ardına paylaştı...

Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren, ardından hızla kilo vermeye başlayan ,

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50 yaşındaki Seren Serengil Maldivler'i salladı! Seren Serengil mayokinili pozlarını ardı ardına paylaştı...

46 kiloya kadar düşmüştü. Son olarak sevgilisi ile 'e tatile giden 'in keyfi yerinde.

50 yaşındaki Seren Serengil Maldivler'i salladı! Seren Serengil mayokinili pozlarını ardı ardına paylaştı...

50 yaşındaki sosyal medya hesabından ardı ardına paylaştığı tatil fotoğraflarıyla adeta defile yaptı.

50 yaşındaki Seren Serengil Maldivler'i salladı! Seren Serengil mayokinili pozlarını ardı ardına paylaştı...

'in pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı...

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