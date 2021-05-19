50 yaşındaki Seren Serengil Maldivler'i salladı! Seren Serengil mayokinili pozlarını ardı ardına paylaştı...

"Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in son dönemde sağlık sorunlarıyla başı dertte. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren, ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Son olarak sevgilisi Mustafa Tohma ile Maldivler'e tatile giden Seren Serengil'in keyfi yerinde. 50 yaşındaki Seren Serengil sosyal medya hesabından ardı ardına paylaştığı tatil fotoğraflarıyla adeta defile yaptı. Seren Serengil'in mayokinili pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı...