Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
10:43
50'lik güzel Arzum Onan geceye zarafeti ile damga vurdu! "Boşanma yaradı" Arzum Onan'ın dekolteli şıklığına yorum yağdı!
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile olan 27 yıllık evliliğine tek celsede son vermişti. Ünlü oyuncu Arzum Onan, son olarak bir derginin düzenlediği gecede ortaya çıktı. Zarafeti ile hayran bırakan Arzum Onan'ın dekolteli şıklığı beğeni topladı. 50 yaşındaki Arzum Onan gecede nefes kesti. İşte Arzum Onan'ın davet şıklığı...