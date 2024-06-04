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Haberler Galeri 50'lik güzel Arzum Onan geceye zarafeti ile damga vurdu! "Boşanma yaradı" Arzum Onan'ın dekolteli şıklığına yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 10:43

50'lik güzel Arzum Onan geceye zarafeti ile damga vurdu! "Boşanma yaradı" Arzum Onan'ın dekolteli şıklığına yorum yağdı!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile olan 27 yıllık evliliğine tek celsede son vermişti. Ünlü oyuncu Arzum Onan, son olarak bir derginin düzenlediği gecede ortaya çıktı. Zarafeti ile hayran bırakan Arzum Onan'ın dekolteli şıklığı beğeni topladı. 50 yaşındaki Arzum Onan gecede nefes kesti. İşte Arzum Onan'ın davet şıklığı...

50’lik güzel Arzum Onan geceye zarafeti ile damga vurdu! Boşanma yaradı Arzum Onan’ın dekolteli şıklığına yorum yağdı!

AYRILIK YARADI!

50 yaşındaki Arzum Onan yine zarafetini konuşturdu... Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Arzum Onan, bir derginin düzenlediği gecede ortaya çıktı.

50’lik güzel Arzum Onan geceye zarafeti ile damga vurdu! Boşanma yaradı Arzum Onan’ın dekolteli şıklığına yorum yağdı!

Zarafeti ile hayran bırakan Arzum Onan'ın dekolteli şıklığı beğeni topladı.

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50’lik güzel Arzum Onan geceye zarafeti ile damga vurdu! Boşanma yaradı Arzum Onan’ın dekolteli şıklığına yorum yağdı!

50 yaşındaki Arzum Onan gecede nefes kesti. İşte Arzum Onan'ın davet şıklığı...

50’lik güzel Arzum Onan geceye zarafeti ile damga vurdu! Boşanma yaradı Arzum Onan’ın dekolteli şıklığına yorum yağdı!

Mehmet Aslantuğ ile olan 27 yıllık evliliğine tek celsede son vermişti. Ünlü oyuncu Arzum Onan'dan eski eşi ile itiraf geldi.

50’lik güzel Arzum Onan geceye zarafeti ile damga vurdu! Boşanma yaradı Arzum Onan’ın dekolteli şıklığına yorum yağdı!

Oldukça şık olan Onan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ESKİ EŞİNİZLE GÖRÜŞÜYOR MUSUNUZ?"

Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arzum Onan 'Mehmet Aslantuğ'la görüşüyor musunuz?' sorusuna samimi bir şekilde cevap verdi.

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