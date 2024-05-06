50’lik güzel Songül Karlı bornozlu paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! Estetikle Hadise benzemişti...

Giriş Tarihi: 06.05.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
16:37
Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını veren pozlarla yürek hoplatmıştı. Songül Karlı verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak bornozlu pozu ile sosyal medyayı salladı. İşte 50'lik güzel Songül Karlı'nın bornozlu paylaşımı....