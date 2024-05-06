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Haberler Galeri 50'lik güzel Songül Karlı bornozlu paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! Estetikle Hadise benzemişti...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 16:37

50'lik güzel Songül Karlı bornozlu paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! Estetikle Hadise benzemişti...

Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını veren pozlarla yürek hoplatmıştı. Songül Karlı verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak bornozlu pozu ile sosyal medyayı salladı. İşte 50'lik güzel Songül Karlı'nın bornozlu paylaşımı....

50’lik güzel Songül Karlı bornozlu paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! Estetikle Hadise benzemişti...

Uğradığı büyük değişim sonrası şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'yı artık hayranları da tanıyamıyor... "Songül Karlı olduğuna emin miyiz?" yorumları yapılan sanatçı yine iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı...

50’lik güzel Songül Karlı bornozlu paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! Estetikle Hadise benzemişti...

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı'dan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Çok konuşulan karelerine yenilerini ekleyen Songül Karlı yine çok iddialı...

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50’lik güzel Songül Karlı bornozlu paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! Estetikle Hadise benzemişti...

Pozlarını ardı ardına paylaşan Songül Karlı bornozlu hali ile ilgi çekmeyi başardı.

50’lik güzel Songül Karlı bornozlu paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! Estetikle Hadise benzemişti...

İşte 50'lik güzel Songül Karlı'nın bornozlu paylaşımı....

50’lik güzel Songül Karlı bornozlu paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! Estetikle Hadise benzemişti...
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