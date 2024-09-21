52 yaşında kalbine yenik düşen Metin Arolat’ın son sözleri yürek sızlattı: Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım!

"Hayatta en mutlu olduğum yer" diye tanımladığı sahnede, geçirdiği kalp krizi sonucu hayattan kopan Metin Arolat'ın ardından, Armağan Çağlayan ile yaptığı röportajdaki duygu yüklü sözleri yürek sızlattı.

Abisini, ardından babasını ve en son çok sevdiği annesini toprağa veren Metin Arolat "Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım" dedi. İşte Metin Arolat'ın son sözleri...