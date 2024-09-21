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Haberler Galeri 52 yaşında kalbine yenik düşen Metin Arolat'ın son sözleri yürek sızlattı: Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım!
Giriş Tarihi: 21.09.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:14

52 yaşında kalbine yenik düşen Metin Arolat'ın son sözleri yürek sızlattı: Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım!

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Metin Arolat birkaç gün önce yakın dostu da olan Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuştu. "Hayatta en mutlu olduğum yer" diye tanımladığı sahnede, geçirdiği kalp krizi sonucu hayattan kopan Metin Arolat'ın ardından, Armağan Çağlayan ile yaptığı röportajdaki duygu yüklü sözleri, kaybettiği ailesine olan özlemini paylaştığı yürek sızlatan açıklamaları gündem oldu. Abisini, ardından babasını ve en son çok sevdiği annesini toprağa veren Metin Arolat "Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım" dedi. İşte Metin Arolat'ın son sözleri...

52 yaşında kalbine yenik düşen Metin Arolat’ın son sözleri yürek sızlattı: Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım!

Onu hep gülen yüzü, eğlenceli halleri ile tanıdık ama içinde koca bir hüzün bulutu ile yaşıyordu Metin Arolat. Sevilen sanatçının abisini erken yaşta kaybetmesi ile açılmıştı içindeki ilk yara.

52 yaşında kalbine yenik düşen Metin Arolat’ın son sözleri yürek sızlattı: Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım!

90'ların sevilen şarkılarında ve birçok ünlünün klibinde imzası olan şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

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52 yaşında kalbine yenik düşen Metin Arolat’ın son sözleri yürek sızlattı: Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım!

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Metin Arolat birkaç gün önce yakın dostu da olan Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuştu.

52 yaşında kalbine yenik düşen Metin Arolat’ın son sözleri yürek sızlattı: Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım!

"Hayatta en mutlu olduğum yer" diye tanımladığı sahnede, geçirdiği kalp krizi sonucu hayattan kopan Metin Arolat'ın ardından, Armağan Çağlayan ile yaptığı röportajdaki duygu yüklü sözleri yürek sızlattı.

Abisini, ardından babasını ve en son çok sevdiği annesini toprağa veren Metin Arolat "Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım" dedi. İşte Metin Arolat'ın son sözleri...

52 yaşında kalbine yenik düşen Metin Arolat’ın son sözleri yürek sızlattı: Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım!
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