Giriş Tarihi: 21.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
11:14
52 yaşında kalbine yenik düşen Metin Arolat'ın son sözleri yürek sızlattı: Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım!
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Metin Arolat birkaç gün önce yakın dostu da olan Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuştu. "Hayatta en mutlu olduğum yer" diye tanımladığı sahnede, geçirdiği kalp krizi sonucu hayattan kopan Metin Arolat'ın ardından, Armağan Çağlayan ile yaptığı röportajdaki duygu yüklü sözleri, kaybettiği ailesine olan özlemini paylaştığı yürek sızlatan açıklamaları gündem oldu. Abisini, ardından babasını ve en son çok sevdiği annesini toprağa veren Metin Arolat "Neşeli gözüküyorum ama hüzünlü bir adamım" dedi. İşte Metin Arolat'ın son sözleri...