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Haberler Galeri 52 yaşındaki İclal Aydın günden güne eriyor! Takipçilerinden yorum yağdı! 'İğne ipliğe dönmüşsün'
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:01

52 yaşındaki İclal Aydın günden güne eriyor! Takipçilerinden yorum yağdı! 'İğne ipliğe dönmüşsün'

Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın oyunculuğunun yanı sıra güzelliği de dikkat çekiyor. Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu. Zayıflamaya devam eden İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. 52 yaşındaki İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü. İclal Aydın güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. İclal Aydın'ın takipçilerinden güzel oyuncuya övgüler yağdı. İşte Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın son hali...

52 yaşındaki İclal Aydın günden güne eriyor! Takipçilerinden yorum yağdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

İclal Aydın kendi romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi ile ekranlara dönmüştü. İclal Aydın'ın son paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

52 yaşındaki İclal Aydın günden güne eriyor! Takipçilerinden yorum yağdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak, Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakteri ile ekranlarda boy göstermişti.

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52 yaşındaki İclal Aydın günden güne eriyor! Takipçilerinden yorum yağdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu.

52 yaşındaki İclal Aydın günden güne eriyor! Takipçilerinden yorum yağdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü.

52 yaşındaki İclal Aydın günden güne eriyor! Takipçilerinden yorum yağdı! ’İğne ipliğe dönmüşsün’

Pandemi döneminde birçok ünlü gibi kilo alan İclal Aydın değişimi ile dikkat çekiyor.

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