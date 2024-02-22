Giriş Tarihi: 22.02.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
12:34
52 yaşındaki İclal Aydın için yıllar sanki tersine akıyor! “Bitmeyen gençlik ve güzellik” Müjdeyi böyle verdi!
52 yaşındaki İclal Aydın, son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Takipçileriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kuran İclal Aydın, müjdeyi verdi. Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakteriyle karşımıza çıkan İclal Aydın, uzun bir aradan sonra takipçileri için paylaşım yaptı. İclal Aydın'ın usta oyunculuğunun yanı sıra fit haliyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda yazar olan İclal Aydın, son zamanlarda kitap yazmaya ağırlık verdi. İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtuldu. Aydın, sıkı bir diyetle adeta eridi. İclal Aydın'ın son halini görenler gençlik yıllarına geri döndüğünü söyledi. 52 yaşındaki İclal Aydın'ın düzgün fiziğine övgüler yağdı. İclal Aydın, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte İclal Aydın'ın son hali...