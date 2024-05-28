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Haberler Galeri 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 08:07

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli!

Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürüyor. Şimdilerde 81 yaşında olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Şevket Altuğ'un eşinin de kendisi gibi çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Şevket Altuğ'un 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam yıldızı çıktı hem de Süt Kardeşler filminin güzellerinden... İşte Şevket Altuğ'un oyuncu eşi...

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli!

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli!

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

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53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli!

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülenmişti..

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli!

Şevket Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli!

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından doğum gününde paylaşım yapmıştı. 81 yaşına giren usta oyuncu doğum günü pastasıyla böyle poz vermişti.

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