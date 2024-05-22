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Haberler Galeri 56 yıl aynı yastığa baş koydular! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in eşi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu... İşte tanışma hikayeleri!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:57

56 yıl aynı yastığa baş koydular! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in eşi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu... İşte tanışma hikayeleri!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. 76 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi. Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, sunduğu programlarla hayranlarıyla buluşan Hülya Koçyiğit, 1968 yılında nikah masasına oturduğu eşi Selim Soydan ile tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı...

56 yıl aynı yastığa baş koydular! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit’in eşi Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu... İşte tanışma hikayeleri!

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Şimdilerde Film Gibi Hayatlar programında sunuculuk yapan Hülya Koçyiğit, özel hayatı ile her zaman parmakla gösteriliyor.

56 yıl aynı yastığa baş koydular! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit’in eşi Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu... İşte tanışma hikayeleri!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.

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56 yıl aynı yastığa baş koydular! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit’in eşi Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu... İşte tanışma hikayeleri!

76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi.

56 yıl aynı yastığa baş koydular! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit’in eşi Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu... İşte tanışma hikayeleri!

Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

56 yıl aynı yastığa baş koydular! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit’in eşi Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu... İşte tanışma hikayeleri!

Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, sunduğu programlarla hayranlarıyla buluşan Hülya Koçyiğit, 1968 yılında nikah masasına oturduğu eşi Selim Soydan ile tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı...

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