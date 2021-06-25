Giriş Tarihi: 25.06.2021 15:57Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 16:02
57 yaşındaki Hülya Avşar deniz üstünde şov yaptı! Wakeboard performansı ağızları açık bıraktı...
Hülya Avşar tatilde de yaptığı paylaşımlarla bu yaza da damga vuracağa benziyor. Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan ünlü sanatçı, cesaretiyle de kendine hayran bırakıyor. Hülya Avşar'ın yaptığı sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Sıkı takipçileri Hülya Avşar'ın yaptığı her paylaşımı beğeni yağmuruna tutuyor. Güzelliği ile dillere destan başarılı oyuncu Hülya Avşar yaptığı son paylaşımı ile "Maşallah" dedirtti. Fırsat buldukça tenis oynayan Hülya Avşar'ın en büyük tutkularından biri de wakeboard. Board üzerinde paylaşımlarda bulunan Hülya Avşar ağızları açık bıraktı. İşte Hülya Avşar'ın wakeboard performansı...