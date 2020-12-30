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Haberler Galeri 57 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı! İşte Hülya Avşar'ın yılbaşı şıklığı...

57 yaşındaki ile genç kızlara taş çıkardı! İşte ...

Karantina günlerinde yaptığı spor paylaşımlarıyla çok konuşulan fit vücuduyla yine dikkatleri üzerine çekti. 57 yaşındaki yılbaşı kıyafeti genç kızları kıskandırdı. Güzelliği ile dillere destan Hülya Avşar yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı yılbaşı paylaşımı ile yine göz kamaştırdı. İşte Hülya Avşar'ın ...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 12:46
57 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı! İşte Hülya Avşar'ın yılbaşı şıklığı...

Karantina günlerinde yaptığı spor paylaşımlarıyla çok konuşulan fit vücuduyla yine dikkatleri üzerine çekti. 57 yaşındaki yılbaşı kıyafeti genç kızları kıskandırdı.

57 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı! İşte Hülya Avşar'ın yılbaşı şıklığı...

Güzelliği ile dillere destan yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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57 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı! İşte Hülya Avşar'ın yılbaşı şıklığı...

, sosyal medya hesabından yaptığı yılbaşı paylaşımı ile yine göz kamaştırdı.

57 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı! İşte Hülya Avşar'ın yılbaşı şıklığı...

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57 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı! İşte Hülya Avşar'ın yılbaşı şıklığı...
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