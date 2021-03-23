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Haberler Galeri 57 yaşındaki Hülya Avşar fit hali ile yine genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın karavanda spor paylaşımına beğeni yağdı...

57 yaşındaki ile yine genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın karavanda spor paylaşımına beğeni yağdı...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı son paylaşımıyla yine genç kızlara taş çıkardı.Yeni dizisi ile uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Hülya Avşar'ın iş hayatında şu sıralar her şey yolunda. Oyunculuk kariyerine yeni bir proje daha ekleyen Hülya Avşar ayrıca bir firmanında reklam yüzü. Formuna dikkat eden ve sporundan vazgeçmeyen 57 yaşındaki Hülya Avşar karavanda bir yandan çalışırken bir yandan da spor yapmayı ihmal etmedi. ile dikkat çeken Hülya Avşar'ın spor paylaşımına beğeni yağdı...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 08:42
57 yaşındaki Hülya Avşar fit hali ile yine genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın karavanda spor paylaşımına beğeni yağdı...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı son paylaşımıyla yine genç kızlara taş çıkardı.Yeni dizisi ile uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Hülya Avşar'ın iş hayatında şu sıralar her şey yolunda.

57 yaşındaki Hülya Avşar fit hali ile yine genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın karavanda spor paylaşımına beğeni yağdı...

Oyunculuk kariyerine yeni bir proje daha ekleyen ayrıca bir firmanında reklam yüzü.

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57 yaşındaki Hülya Avşar fit hali ile yine genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın karavanda spor paylaşımına beğeni yağdı...

Formuna dikkat eden ve sporundan vazgeçmeyen 57 yaşındaki karavanda bir yandan çalışırken bir yandan da spor yapmayı ihmal etmedi.

57 yaşındaki Hülya Avşar fit hali ile yine genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın karavanda spor paylaşımına beğeni yağdı...

ile dikkat çeken 'ın spor paylaşımına beğeni yağdı...

57 yaşındaki Hülya Avşar fit hali ile yine genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın karavanda spor paylaşımına beğeni yağdı...
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