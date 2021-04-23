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Haberler Galeri 57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu! Hülya Avşar filtreli hali ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu
Giriş Tarihi: 21.04.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 09:57

57 yaşındaki ile meydan okudu! ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın diline düşmüştü. dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT olmuştu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hatları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüzü flulaştırıldı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması dalga konusu oldu. Hatta Hülya Avşar için caps'ler bile yapıldı. 57 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile adeta gelen eleştirilere meydan okudu. , ile poz veren Hülya Avşar doğal güzelliği konuşturdu. İşte ...

57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu! Hülya Avşar filtreli hali ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın diline düşmüştü.

57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu! Hülya Avşar filtreli hali ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu

dizisinde 'Hale'yi oynayan yüzüne uygulanan filtre ile TT olmuştu.

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57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu! Hülya Avşar filtreli hali ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu

Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hatları belli olan 'ın 'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüzü flulaştırıldı.

57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu! Hülya Avşar filtreli hali ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu

Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, 'a özel filtre uygulanması dalga konusu oldu.

57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu! Hülya Avşar filtreli hali ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu

Hatta için caps'ler bile yapıldı.

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