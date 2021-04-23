57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu! Hülya Avşar filtreli hali ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın diline düşmüştü. Masumiyet dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT olmuştu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hatları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüzü flulaştırıldı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması dalga konusu oldu. Hatta Hülya Avşar için caps'ler bile yapıldı. 57 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile adeta gelen eleştirilere meydan okudu. Filtresiz, sıfır makyaj hali ile poz veren Hülya Avşar doğal güzelliği konuşturdu. İşte Masumiyet'in Hale'si Hülya Avşar'ın makyajsız hali...