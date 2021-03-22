57 yaşındaki Hülya Avşar son paylaşımı ile yine genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın karavanda spor paylaşımına beğeni yağdı...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar son paylaşımıyla yine genç kızlara taş çıkardı.Yeni dizisi Masumiyet ile uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Hülya Avşar'ın iş hayatında şu sıralar her şey yolunda. Oyunculuk kariyerine yeni bir proje daha ekleyen Hülya Avşar ayrıca bir firmanında reklam yüzü. Formuna dikkat eden ve sporundan vazgeçmeyen 57 yaşındaki Hülya Avşar karavanda bir yandan çalışırken bir yandan da spor yapmayı ihmal etmedi. Fit hali ile dikkat çeken Hülya Avşar'ın spor paylaşımına beğeni yağdı...