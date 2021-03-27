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57 yaşındaki yine genç kızlara taş çıkardı! Siyahlar içinde paylaşımı olay...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı son paylaşımıyla yine genç kızlara taş çıkardı.Yeni dizisi ile uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Hülya Avşar'ın iş hayatında şu sıralar her şey yolunda. Oyunculuk kariyerine yeni bir proje daha ekleyen Hülya Avşar ayrıca bir firmanında reklam yüzü. Formuna dikkat eden 57 yaşındaki Hülya Avşar sette bile sporunu yapmayı ihmal etmiyor. ile dikkat çeken Hülya Avşar'ın siyahlar içindeki pozuna beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 17:08
57 yaşındaki Hülya Avşar yine genç kızlara taş çıkardı! Siyahlar içinde paylaşımı olay...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı son paylaşımıyla yine genç kızlara taş çıkardı.Yeni dizisi ile uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Hülya Avşar'ın iş hayatında şu sıralar her şey yolunda.

57 yaşındaki Hülya Avşar yine genç kızlara taş çıkardı! Siyahlar içinde paylaşımı olay...

Oyunculuk kariyerine yeni bir proje daha ekleyen ayrıca bir firmanında reklam yüzü.

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57 yaşındaki Hülya Avşar yine genç kızlara taş çıkardı! Siyahlar içinde paylaşımı olay...

Formuna dikkat eden 57 yaşındaki sette bile sporunu yapmayı ihmal etmiyor.

57 yaşındaki Hülya Avşar yine genç kızlara taş çıkardı! Siyahlar içinde paylaşımı olay...

ile dikkat çeken 'ın siyahlar içindeki pozuna beğeni yağdı.

57 yaşındaki Hülya Avşar yine genç kızlara taş çıkardı! Siyahlar içinde paylaşımı olay...

Geçtiğimiz günlerde yer aldığı dizide oğlunu oynayan Serkay Tütüncü "Yeşilçam'ın en güzel mavisine bakıyorumdur" paylaşımı ile Avşar Kızı'na övgüler yağdırmıştı.

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