58 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar sahnenin tozunu attırdı! Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile şıklığını konuşturdu!

Pandemi de uzunca bir süre Ayvalık'ta inzivaya çekilen Hülya Avşar yaz aylarında takipçileri ile sosyal medya üzerinden buluşmuştu. İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aradan sonra sahneye çıktı. Sesi ve güzelliğiyle dinleyicilerini mest eden Hülya Avşar derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile de şıklığını konuşturdu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve gece boyunca Türk sanat müziğinin yanı sıra slow şarkılar da okuyan Hülya Avşar, kıyafeti ile ilgili olumlu yorumlara karşı, "Benim seyircim her zaman çok şık giyinir. Ben de bu gece size özel giyindim. Umarım beğenmişsinizdir" şeklinde konuştu. İşte Hülya Avşar'ın sahne şıklığı...