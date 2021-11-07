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Haberler Galeri 58 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar sahnenin tozunu attırdı! Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile şıklığını konuşturdu!
Giriş Tarihi: 07.11.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 14:10

58 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar sahnenin tozunu attırdı! Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile şıklığını konuşturdu!

Pandemi de uzunca bir süre Ayvalık'ta inzivaya çekilen Hülya Avşar yaz aylarında takipçileri ile sosyal medya üzerinden buluşmuştu. İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aradan sonra sahneye çıktı. Sesi ve güzelliğiyle dinleyicilerini mest eden Hülya Avşar derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile de şıklığını konuşturdu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve gece boyunca Türk sanat müziğinin yanı sıra slow şarkılar da okuyan Hülya Avşar, kıyafeti ile ilgili olumlu yorumlara karşı, "Benim seyircim her zaman çok şık giyinir. Ben de bu gece size özel giyindim. Umarım beğenmişsinizdir" şeklinde konuştu. İşte Hülya Avşar'ın sahne şıklığı...

58 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar sahnenin tozunu attırdı! Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile şıklığını konuşturdu!

Pandemi de uzunca bir süre Ayvalık'ta inzivaya çekilen Hülya Avşar yaz aylarında takipçileri ile sosyal medya üzerinden buluşmuştu.

58 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar sahnenin tozunu attırdı! Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile şıklığını konuşturdu!

İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aradan sonra sahneye çıktı.

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58 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar sahnenin tozunu attırdı! Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile şıklığını konuşturdu!

Üç yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan Avşar, sevenlerinin karşısına Melih Yazgan imzalı siyah derin yırtmaçlı bir kıyafet ile çıkarak yıllara meydan okuyan güzelliği ile misafirlerini büyüledi.

58 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar sahnenin tozunu attırdı! Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile şıklığını konuşturdu!

Sesi ve güzelliğiyle dinleyicilerini mest eden Hülya Avşar derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile de şıklığını konuşturdu. .

58 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar sahnenin tozunu attırdı! Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile şıklığını konuşturdu!

İşte Hülya Avşar'ın sahne şıklığı...

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