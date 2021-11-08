58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Cesareti dudak uçuklattı!

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik fit halini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaşımıyla adeta ilgi odağı oldu. Yonca Evcimik, görenler şarkıcıyı neredeyse tanıyamadı. Bodrum'da hayatını sürdüren 58 yaşındaki Yonca Evcimik, bikinili pozlarını "Yaz bitmez" notuyla paylaştı.