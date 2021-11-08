Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 58 yaşındaki Yonca Evcimik'e beğeni yağmuru... Cesareti dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 13:35

58 yaşındaki Yonca Evcimik'e beğeni yağmuru... Cesareti dudak uçuklattı!

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik fit halini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaşımıyla adeta ilgi odağı oldu. Yonca Evcimik, görenler şarkıcıyı neredeyse tanıyamadı. Bodrum'da hayatını sürdüren 58 yaşındaki Yonca Evcimik, bikinili pozlarını "Yaz bitmez" notuyla paylaştı.

58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Cesareti dudak uçuklattı!

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Bodrum'da hayatını sürdüren 58 yaşındaki Yonca Evcimik, bikinili pozlarını "Yaz bitmez" notuyla paylaştı.

58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Cesareti dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, fit görüntüsüyle adeta yıllara meydan okuyor. 90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Evcimik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Cesareti dudak uçuklattı!

KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

Geçtiğimiz aylarda 58 yaşına giren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Bodrum'da yaşayan Evcimik, kasım ayında deniz keyfi yaptı.

58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Cesareti dudak uçuklattı!

Evcimik paylaşımına "An itibarıyla Bodrum Evcimik Cumhuriyeti'nde durum budur. Burada yaz bitmez. Ben birazdan denize" notunu yazdı.

58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Cesareti dudak uçuklattı!

İŞTE YONCA EVCİMİK'İN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI

SON DAKİKA