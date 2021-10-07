58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı!

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik fit halini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaştığı yeni klibi için imaj tazeledi. Yonca Evcimik'in yeni imajını görenler şarkıcıyı neredeyse tanıyamadı. İşte eski halinden oldukça frklı görünen Yonca Evcimik'in yeni imajı...