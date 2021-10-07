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Haberler Galeri 58 yaşındaki Yonca Evcimik'e beğeni yağmuru... Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 07.10.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 09:12

58 yaşındaki Yonca Evcimik'e beğeni yağmuru... Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı!

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik fit halini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaştığı yeni klibi için imaj tazeledi. Yonca Evcimik'in yeni imajını görenler şarkıcıyı neredeyse tanıyamadı. İşte eski halinden oldukça frklı görünen Yonca Evcimik'in yeni imajı...

58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı!

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor.

58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı!

Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik fit halini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı!

Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaştığı yeni klibi için imaj tazeledi.

58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı!

Yonca Evcimik'in yeni imajını görenler şarkıcıyı neredeyse tanıyamadı.

58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru... Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı!

İşte eski halinden oldukça frklı görünen Yonca Evcimik'in yeni imajı...

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