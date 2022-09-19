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Haberler Galeri 58'lik Hülya Avşar'dan mini şortu ile pilates pozu! Hülya Avşar fit hali ile sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 19.09.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 14:33

58'lik Hülya Avşar'dan mini şortu ile pilates pozu! Hülya Avşar fit hali ile sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar'dan spor pozu geldi. Yeni şarkısına çektiği eğlenceli klip ile adından söz ettiren Hülya Avşar, güzelliğiyle de kendine hayran bırakmıştı.Hülya Avşar'ın çekimleri Balat'ta yapılan klibine şarkıcının cüretkar sahneleri damga vurmuştu. Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı spor paylaşımı ile adından söz ettirdi. Pilates yaptığı anlardan kare paylaşan Hülya Avşar fit hali ile övgüleri topladı. İşte 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan spor paylaşımı...

58’lik Hülya Avşar’dan mini şortu ile pilates pozu! Hülya Avşar fit hali ile sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Hülya Avşar, daha önce 'Sensiz Kaldım' şarkısının klibini ve otobiyografik filmi 'Selfi'nin de yönetmenliğini yapmıştı. Avşar Kızı son olarak 'Yapma Aşkım'ın klibi için yönetmen koltuğuna oturmuştu.

58’lik Hülya Avşar’dan mini şortu ile pilates pozu! Hülya Avşar fit hali ile sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar yine gündem olmuştu.

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58’lik Hülya Avşar’dan mini şortu ile pilates pozu! Hülya Avşar fit hali ile sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Hülya Avşar, tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı 'Yapma Aşkım'ın klibinin yönetmenliğini yapmış, çekimleri Balat'ta yapılan klibe şarkıcının cüretkar sahneleri damga vurmuştu.

58’lik Hülya Avşar’dan mini şortu ile pilates pozu! Hülya Avşar fit hali ile sosyal medyayı kasıp kavurdu!
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58’lik Hülya Avşar’dan mini şortu ile pilates pozu! Hülya Avşar fit hali ile sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Klibi ile beğeni toplayan Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı spor paylaşımı ile adından söz ettirdi

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