58’lik Hülya Avşar’dan mini şortu ile pilates pozu! Hülya Avşar fit vücudu ile sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Hülya Avşar, daha önce 'Sensiz Kaldım' şarkısının klibini ve otobiyografik filmi 'Selfi'nin de yönetmenliğini yapmıştı. Avşar Kızı son olarak 'Yapma Aşkım'ın klibi için yönetmen koltuğuna oturmuştu.