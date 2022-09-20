Giriş Tarihi: 20.09.2022 09:36
Güncelleme Tarihi: 20.09.2022
09:37
58'lik Hülya Avşar'dan mini şortu ile pilates pozu! Hülya Avşar fit vücudu ile sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar'dan spor pozu geldi. Yeni şarkısına çektiği eğlenceli klip ile adından söz ettiren Hülya Avşar, güzelliğiyle de kendine hayran bırakmıştı.Hülya Avşar'ın çekimleri Balat'ta yapılan klibine şarkıcının cüretkar sahneleri damga vurmuştu. Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı spor paylaşımı ile adından söz ettirdi. Pilates yaptığı anlardan kare paylaşan Hülya Avşar fit hali ile övgüleri topladı. İşte 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan spor paylaşımı...