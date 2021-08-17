58’lik Seda Sayan mini kot şortuyla genç kızlara taş çıkarttı! Övgüler yağdı "Barbie Seda"

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, 'Gel Günaha Girelim' şarkısı ile sessizliğini bozdu. Seda Sayan, verdiği pozlarla adeta genç kızlara taş çıkardı. Photoshop'lu paylaşımları nedeniyle zaman zaman sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan'ın takipçileri iki bölündü. Klip tarzıyla dikkat çeken Seda Sayan'ın son haline övgüler yağdı. Takipçileri "Sultanım harika olmuş", Güne senin sesinle başlamak", "Barbie Seda" yorumları yaparken bazı takipçileri ise Seda Sayan'ın Photoshop'u fazla abarttığı yönünde yorumlarda bulundu.