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Haberler Galeri 58’lik Seda Sayan mini kot şortuyla genç kızlara taş çıkarttı! Övgüler yağdı "Barbie Seda"
Giriş Tarihi: 17.08.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 10:09

58’lik Seda Sayan mini kot şortuyla genç kızlara taş çıkarttı! Övgüler yağdı "Barbie Seda"

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, 'Gel Günaha Girelim' şarkısı ile sessizliğini bozdu. Seda Sayan, verdiği pozlarla adeta genç kızlara taş çıkardı. Photoshop'lu paylaşımları nedeniyle zaman zaman sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan'ın takipçileri iki bölündü. Klip tarzıyla dikkat çeken Seda Sayan'ın son haline övgüler yağdı. Takipçileri "Sultanım harika olmuş", Güne senin sesinle başlamak", "Barbie Seda" yorumları yaparken bazı takipçileri ise Seda Sayan'ın Photoshop'u fazla abarttığı yönünde yorumlarda bulundu.

58’lik Seda Sayan mini kot şortuyla genç kızlara taş çıkarttı! Övgüler yağdı Barbie Seda

Sahne ve televizyon dünyasının en iyi isimlerinden biri olan Seda Sayan müzikteki uzun süren sessizliğini 'Gel Günaha Girelim' şarkısı ile bozdu.

58’lik Seda Sayan mini kot şortuyla genç kızlara taş çıkarttı! Övgüler yağdı Barbie Seda

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

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58’lik Seda Sayan mini kot şortuyla genç kızlara taş çıkarttı! Övgüler yağdı Barbie Seda

Photoshop'u abartan Seda Sayan, alay konusu olmaktan bu kez de kurtulamadı.

58’lik Seda Sayan mini kot şortuyla genç kızlara taş çıkarttı! Övgüler yağdı Barbie Seda

Seda Sayan, verdiği pozlarla adeta genç kızlara taş çıkardı.

58’lik Seda Sayan mini kot şortuyla genç kızlara taş çıkarttı! Övgüler yağdı Barbie Seda

Klip tarzıyla dikkat çeken Seda Sayan'ın son haline övgüler yağdı.

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