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58’lik ’u abartınca 20’lik genç kız oldu! Sosyal medyanın diline düştü takipçileri ti’ye aldı!

Kendisine ve yanındakilere yaptığı ve filtrelerle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı , yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren 58 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, geçirdiği operasyon sonrası 20 yaş gençleşti. Sayan, magazin gündeminden düşmüyor. Seda Sayan Photoshop'u fazla kaçırınca takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Hayranlarının bir kısmı 58 yaşındaki Sayan'ı fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı kullanıcıları 'Bu nasıl bir shop anlamadım' yorumunda bulundu. İşte sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan'ın son paylaşımı…

Giriş Tarihi: 30.03.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 13:46
58’lik Seda Sayan Photoshop’u abartınca 20’lik genç kız oldu! Sosyal medyanın diline düştü takipçileri ti’ye aldı!

Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren 'ın, Instagram'daki son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Sayan'ın fotoğrafını filtreden geçirdiğini söyleyen takipçileri, ünlü şarkıcıya yorum yağdırdı

58’lik Seda Sayan Photoshop’u abartınca 20’lik genç kız oldu! Sosyal medyanın diline düştü takipçileri ti’ye aldı!

Şarkıcı ve sunucu , geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katıldı.

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58’lik Seda Sayan Photoshop’u abartınca 20’lik genç kız oldu! Sosyal medyanın diline düştü takipçileri ti’ye aldı!

Sayan'ın fotoğraftaki görüntüsü, sosyal medyada olay oldu. Takipçileri ünlü şarkıcının fotoğrafını filtreden geçirdiğini söyledi.

58’lik Seda Sayan Photoshop’u abartınca 20’lik genç kız oldu! Sosyal medyanın diline düştü takipçileri ti’ye aldı!

'a gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

58’lik Seda Sayan Photoshop’u abartınca 20’lik genç kız oldu! Sosyal medyanın diline düştü takipçileri ti’ye aldı!

- Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş.

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