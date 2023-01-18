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Haberler Galeri 59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde alev alev! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’
Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 13:06

59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde alev alev! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına bastı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! İşte Aydan Şener'in kırmızılar içinde verdiği pozu ve son hali...

59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde alev alev! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu Aydan Şener'in son paylaşımına adeta yorum yağdı.

59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde alev alev! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Yeşilçam'ın tescilli güzeli usta oyuncu Aydan Şener'in son hali ortalığı kasıp kavurdu.

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59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde alev alev! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde alev alev! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde alev alev! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından.

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