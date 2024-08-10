Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
09:33
59 yaşındaki sunucu Serap Paköz'ün 'estetik' isyanı! "Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor" İşte son hali!
Geçtiğimiz yıllarda arkadaşı Seda Sayan'ın tavsiyesi ile Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, son haliyle gündem oldu. 59 yaşındaki sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu. Serap Paköz, son olarak objektiflere yakalandı. Serap Paköz açıklamalarıyla da tüm dikkat dikkatleri üzerine çekti. Paköz "Bir kere bir şey yaptırdım, hâlâ o konuşuluyor" sözleriyle isyan etti.