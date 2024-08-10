59 yaşındaki sunucu Serap Paköz'ün 'estetik' isyanı! "Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor" İşte son hali!

Serap Paköz, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. 59 yaşındaki, sunucu, "Önümüzdeki dönemde ekranda olacak mısınız?" sorusuna, "Henüz belli değil. Görüşmelerimiz var. Net bir şey yok" yanıtını verdi. İşte ünlü sunucunun son hali...