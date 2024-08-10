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Haberler Galeri 59 yaşındaki sunucu Serap Paköz'ün 'estetik' isyanı! "Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor" İşte son hali!
Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:33

59 yaşındaki sunucu Serap Paköz'ün 'estetik' isyanı! "Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor" İşte son hali!

Geçtiğimiz yıllarda arkadaşı Seda Sayan'ın tavsiyesi ile Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, son haliyle gündem oldu. 59 yaşındaki sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu. Serap Paköz, son olarak objektiflere yakalandı. Serap Paköz açıklamalarıyla da tüm dikkat dikkatleri üzerine çekti. Paköz "Bir kere bir şey yaptırdım, hâlâ o konuşuluyor" sözleriyle isyan etti.

59 yaşındaki sunucu Serap Paköz’ün ’estetik’ isyanı! Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor İşte son hali!

Serap Paköz, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. 59 yaşındaki, sunucu, "Önümüzdeki dönemde ekranda olacak mısınız?" sorusuna, "Henüz belli değil. Görüşmelerimiz var. Net bir şey yok" yanıtını verdi. İşte ünlü sunucunun son hali...

59 yaşındaki sunucu Serap Paköz’ün ’estetik’ isyanı! Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor İşte son hali!

59 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Serap Paköz'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sunucunun değişimi sosyal medyaya damga vurdu.

Şimdi ise Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

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59 yaşındaki sunucu Serap Paköz’ün ’estetik’ isyanı! Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor İşte son hali!

Serap Paköz, kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.

59 yaşındaki sunucu Serap Paköz’ün ’estetik’ isyanı! Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor İşte son hali!

Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

59 yaşındaki sunucu Serap Paköz’ün ’estetik’ isyanı! Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor İşte son hali!

Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası Instagram paylaşımlarıyla adım adım değişimini hayranlarına göstermişti.

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