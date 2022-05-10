59’luk gelin Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten’in olaylı kaçışı! Maçka’yı ayağa kaldırdılar!

Giriş Tarihi: 10.05.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 07:51

Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti. Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitmiş aşk paylaşımlarıyla düşman çatlatmıştı. Magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti son olarak Maçka'da gece yarısı ortaya çıktı. Son olarak şarkıcı Ebru Şancı'nın yaptığı "Seda Sayan'ın yanına 60 yaşında yaşlı, turşu bir adam yakışmaz" yorum ile gündeme gelen, çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in olaylı gecesi yine ses getirdi. İşte Maçka'da bir konser izlemeye giden ve çıkışta basına görüntü vermemek için adeta Maçka'yı ayağa kaldıran Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in olaylı kaçışı...