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Haberler Galeri 6 ayda 41 kilo vermişti... Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son hali ile sosyal medyayı salladı! Her geçen gün eriyor!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 07:51

6 ayda 41 kilo vermişti... ’in ’si son hali ile sosyal medyayı salladı! Her geçen gün eriyor!

Bir dönemin çocuk oyuncularından şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi ile yollarını ayırmıştı. dizisinde canlandırdığı karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6 ayda 41 kilo vermişti. Değişimi ile dudak uçuklatan Damla Ersubaşı adeta her geçen gün eriyor. İşte ve geçmişten bugüne değişimi...

6 ayda 41 kilo vermişti... Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son hali ile sosyal medyayı salladı! Her geçen gün eriyor!

Bir dönemin çocuk oyuncularından şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın.

6 ayda 41 kilo vermişti... Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son hali ile sosyal medyayı salladı! Her geçen gün eriyor!

Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu , ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi ile yollarını ayırmıştı.

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6 ayda 41 kilo vermişti... Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son hali ile sosyal medyayı salladı! Her geçen gün eriyor!

dizisinde canlandırdığı karakteriyle akıllara kazınan 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6 ayda 41 kilo vermişti.

6 ayda 41 kilo vermişti... Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son hali ile sosyal medyayı salladı! Her geçen gün eriyor!

Değişimi ile dudak uçuklatan adeta her geçen gün eriyor. İşte 'in 'si ve geçmişten bugüne değişimi...

6 ayda 41 kilo vermişti... Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son hali ile sosyal medyayı salladı! Her geçen gün eriyor!

Geçtiğimiz haftalarda yen işi için imaj yenileyen hayranlarının karşısına bambaşka bir görüntü ile çıkmıştı.

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