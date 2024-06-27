6 kilo yağ aldırmıştı! Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın photoshop’tan vazgeçmedi! Sosyal medyanın diline düştü

"GÖRÜRSÜNÜZ NASIL ZAYIFLIYORUM"

Kendi vücudu güzel olmadığı için, giyemedi için dekolteli sahne kıyafetlerini eleştirdiği yönünde yorumlar yapılan Demet Akalın hırs yapmış "Görürsünüz nasıl zayıflıyorum" yanıtını vermişti... Demet Akalın dediğini yaptı... Şarkıcı Demet Akalın, birkaç hafta önce kısa sürede 10 kilo verdiğini açıklamıştı.