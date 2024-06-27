Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
11:16
6 kilo yağ aldırmıştı! Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın photoshop'tan vazgeçmedi! Sosyal medyanın diline düştü
Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda vücudundan 6 kilo yağ aldırmıştı. 11 kilo veren Demet Akalın, fit görüntüsüyle gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın, Datça'ya tatile gitti. Ünlü şarkıcı fit bir görünüme kavuşsa da photoshop'tan vazgeçmedi. Bazı fotoğraflarında oynama yapan isim, sosyal medyanın diline düştü.