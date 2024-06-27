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Haberler Galeri 6 kilo yağ aldırmıştı! Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın photoshop'tan vazgeçmedi! Sosyal medyanın diline düştü
Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 11:16

6 kilo yağ aldırmıştı! Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın photoshop'tan vazgeçmedi! Sosyal medyanın diline düştü

Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda vücudundan 6 kilo yağ aldırmıştı. 11 kilo veren Demet Akalın, fit görüntüsüyle gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın, Datça'ya tatile gitti. Ünlü şarkıcı fit bir görünüme kavuşsa da photoshop'tan vazgeçmedi. Bazı fotoğraflarında oynama yapan isim, sosyal medyanın diline düştü.

6 kilo yağ aldırmıştı! Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın photoshop’tan vazgeçmedi! Sosyal medyanın diline düştü

11 kilo veren Demet Akalın, fit görüntüsüyle gündeme bomba gibi düştü.

6 kilo yağ aldırmıştı! Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın photoshop’tan vazgeçmedi! Sosyal medyanın diline düştü

Nisan ayında operasyon yaptıran ve 11 kilo veren Demet Akalın, yağ aldırdığını itiraf etmişti.

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6 kilo yağ aldırmıştı! Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın photoshop’tan vazgeçmedi! Sosyal medyanın diline düştü

Fazla verdiği kilolarla dikkat çeken Demet Akalın, imajını da tamamen değiştirmişti.

6 kilo yağ aldırmıştı! Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın photoshop’tan vazgeçmedi! Sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcı saçlarının rengini değiştirdi. Saçlarına sarı attıran ünlü şarkıcının yeni imajı sosyal medyada yankı uyandırdı.

"ESKİ DEMET GELİYOR…"

Takipçiler, "Eski Demet geliyor", "Çok yakışmış", "Bu kadın her hali ile güzel" gibi yorumlarda bulundu.

6 kilo yağ aldırmıştı! Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın photoshop’tan vazgeçmedi! Sosyal medyanın diline düştü

"GÖRÜRSÜNÜZ NASIL ZAYIFLIYORUM"

Kendi vücudu güzel olmadığı için, giyemedi için dekolteli sahne kıyafetlerini eleştirdiği yönünde yorumlar yapılan Demet Akalın hırs yapmış "Görürsünüz nasıl zayıflıyorum" yanıtını vermişti... Demet Akalın dediğini yaptı... Şarkıcı Demet Akalın, birkaç hafta önce kısa sürede 10 kilo verdiğini açıklamıştı.

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