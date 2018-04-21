Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Krallıkları 6 tane kuzguna emanet!...İşte nin ilginç yasakları

Giriş Tarihi: 21.04.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 15:49
  • 1
  • 30
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte nin ilginç yasakları
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte kraliyet ailesinin ilginç yasakları

nin bir üyesi olmak kulağa çok hoş gelse de, bilmediğimiz bazı katı kurallar zorluklarını da gösteriyor

  • 2
  • 30
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte nin ilginç yasakları
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte kraliyet ailesinin ilginç yasakları

, tartışmasız dünyanın en en ünlü, merak edilen ve hemen herkesin sadece bir günlüğüne hayatlarını yaşamak istediği aile... Ancak bazı kurallar var ki, duyan herkesi şaşırtıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 30
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte nin ilginç yasakları
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte kraliyet ailesinin ilginç yasakları

İşte o yasaklar...

  • 4
  • 30
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte nin ilginç yasakları
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte kraliyet ailesinin ilginç yasakları

Kraliyet mensuplarının Monopoly oynaması yasak!

  • 5
  • 30
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte nin ilginç yasakları
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte kraliyet ailesinin ilginç yasakları

Kraliçe, Prens Philip ve tüm ulusun en sevdiği oyunlardan biri olan Monopoly'nin oynanması ne yazık ki yasak.

  • 6
  • 30
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte nin ilginç yasakları
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte kraliyet ailesinin ilginç yasakları

Sebebi ise, oyunun bazı yönlerinin kirli bulunması... Prens Andrew, birkaç yıl önce bu kuralı, saray hayatını anlatan kitapta anlatmıştı.

  • 7
  • 30
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte nin ilginç yasakları
6 tane kuzgun bulundurmak zorundalar...İşte kraliyet ailesinin ilginç yasakları

Çay kelimesi yasak!

BİZE ULAŞIN