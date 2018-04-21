Kraliyet ailesinin bir üyesi olmak kulağa çok hoş gelse de, bilmediğimiz bazı katı kurallar zorluklarını da gösteriyor Kraliyet ailesi, tartışmasız dünyanın en en ünlü, merak edilen ve hemen herkesin sadece bir günlüğüne hayatlarını yaşamak istediği aile... Ancak bazı kurallar var ki, duyan herkesi şaşırtıyor. İşte o yasaklar... Kraliyet mensuplarının Monopoly oynaması yasak! Kraliçe, Prens Philip ve tüm ulusun en sevdiği oyunlardan biri olan Monopoly'nin oynanması ne yazık ki yasak. Sebebi ise, oyunun bazı yönlerinin kirli bulunması... Prens Andrew, birkaç yıl önce bu kuralı, saray hayatını anlatan kitapta anlatmıştı. Çay kelimesi yasak!