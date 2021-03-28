60 kilo veren Cem Cücenoğlu değişimi ile ağızları açık bıraktı! Cem Cücenoğlu'nun son hali adeta başka biri gibi...

Yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde 'Taş Kafa' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu değişimi ile magazin gündeme bomba gibi düştü. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düşen Cem Cücenoğlu verdiği 60 kilo ile adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyadan yorum yağan Cem Cücenoğlu'nun değişimi ağızları açık bıraktı. İşte "Aynı kişi olduğuna inanamıyorum" yorumları yağan 60 kilo veren Cem Cücenoğlu'nun son hali...
Giriş Tarihi: 28.03.2021
10:08
Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
10:09
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