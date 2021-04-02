60 kilo veren Cem Cücenoğlu’ndan kilo itirafı! ‘Zayıflamak pahalıya patladı’

EKRANLARA DÖNMEK İSTİYOR

Cücenoğlu, gazetecilerin 'Yeni halinizle ne zaman ekranlarda göreceğiz?' sorusuna ise" Bende bir an önce ekranlara dönmek istiyorum tabi ki. Yeni gelen projeler var, şu an değerlendirme aşamasındayız. Toplantımızı gerçekleştiriyoruz ama henüz netlik kazanan bir durum yok" yanıtını verdi.