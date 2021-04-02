60 kilo veren Cem Cücenoğlu’ndan kilo itirafı! ‘Zayıflamak pahalıya patladı’

Yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde 'Taş Kafa' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu değişimi ile magazin gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düşen Cem Cücenoğlu verdiği 60 kilo ile adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyadan yorum yağan Cem Cücenoğlu'nun değişimi ağızları açık bıraktı. Cem Cücenoğlu, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. 150 kilodan 90 kiloya düşen 44 yaşındaki oyuncu, "Sağlığım gayet yerinde ama zayıflamak pahalıya patladı" dedi.