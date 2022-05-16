Giriş Tarihi: 16.05.2022 16:08

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Yeşim Ceren Bozoğlu son paylaşımı ile yürek hoplattı! Tam bir afet oldu!

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimi ile adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...