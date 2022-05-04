Giriş Tarihi: 04.05.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 09:17

60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımı olay oldu! Yeni hali inanılmaz

Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu son paylaşımına 'Aileniz, sevdikleriniz ve dostlarınızla, şeker tadında geçsin bayramınız, mübarek olsun, dualarımız kabul olsun inşallah. İyi bayramlar diler, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim' notunu ekledi. Ünlü oyuncunun zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı.