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Haberler Galeri 60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımı olay oldu! Yeni hali inanılmaz
Giriş Tarihi: 04.06.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 07:18

60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımı olay oldu! Yeni hali inanılmaz

Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu son paylaşımına 'Aileniz, sevdikleriniz ve dostlarınızla, şeker tadında geçsin bayramınız, mübarek olsun, dualarımız kabul olsun inşallah. İyi bayramlar diler, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim' notunu ekledi. Ünlü oyuncunun zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı.

60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son paylaşımı olay oldu! Yeni hali inanılmaz

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.

60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son paylaşımı olay oldu! Yeni hali inanılmaz

Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol alacak.

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60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son paylaşımı olay oldu! Yeni hali inanılmaz

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu setten zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son paylaşımı olay oldu! Yeni hali inanılmaz

Ünlü oyuncu son olarak iddialı dekoltesiyle sevenlerini mest etti.

60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son paylaşımı olay oldu! Yeni hali inanılmaz

Instagram filtrelerini denerken çektiği kareleri paylaşan Bozoğlu'nun değişimine yorum yağdı.

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