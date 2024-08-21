Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu Nevide Çiçek için çarpıcı açıklamalar yaptı! “Beni kullanmaya çalıştı”
Giriş Tarihi: 21.08.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 06:58

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu Nevide Çiçek için çarpıcı açıklamalar yaptı! “Beni kullanmaya çalıştı”

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz hafta 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile görüntülenmişti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Çilingiroğlu, "Yaşını bilmiyordum. 22 yaşında olduğunu öğrenir öğrenmez telefonunu sildim, her yerden engelledim. Beni kullandı, meğer o gece basına orada olduğumuzu o haber vermiş. Üzerimden prim yapmaya çalıştı ama amacına ulaşamadı" dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu Nevide Çiçek için çarpıcı açıklamalar yaptı! Beni kullanmaya çalıştı

2005 yılında Hülya Avşar'dan ve 2014 yılında ise Feraye Tanyolaç'tan boşanan 60 yaşındaki futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, genç sevgilisi Nevide Çiçek için çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu Nevide Çiçek için çarpıcı açıklamalar yaptı! Beni kullanmaya çalıştı

Şimdilerde aşk hayatıyla gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu'nun biten evliliklerinden Zehra (26) ve Hüseyin Kaya (18) adında bir oğlu, bir de kızı var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu Nevide Çiçek için çarpıcı açıklamalar yaptı! Beni kullanmaya çalıştı

Ünlü isim 22 yaşındaki oyuncu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu Nevide Çiçek için çarpıcı açıklamalar yaptı! Beni kullanmaya çalıştı

Kaya Çilingiroğlu'nun 22 yaşındaki sunucu ve oyuncu Nevide Çiçek ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu Nevide Çiçek için çarpıcı açıklamalar yaptı! Beni kullanmaya çalıştı

MEHMET ALİ ERBİL DETAYI!
Nevide Çiçek, kısa bir süre Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşamıştı. Çiçek, Mali'nin kendisine hediye ettiği parfümü çöpe atarken çektiği videosunda söylediği sözlerle gündem olmuştu. 22 yaşındaki güzel; "Sen ödül gecesi az mı peşimden koştun? Ben biriyle konuştuğumu söylediğimde 'Görüşmeyeceksin onunla' diye az mı başımın etini yedin. Her şeyin yalanmış" demişti.

SON DAKİKA