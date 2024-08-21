Giriş Tarihi: 21.08.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
06:58
60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu Nevide Çiçek için çarpıcı açıklamalar yaptı! “Beni kullanmaya çalıştı”
Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz hafta 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile görüntülenmişti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Çilingiroğlu, "Yaşını bilmiyordum. 22 yaşında olduğunu öğrenir öğrenmez telefonunu sildim, her yerden engelledim. Beni kullandı, meğer o gece basına orada olduğumuzu o haber vermiş. Üzerimden prim yapmaya çalıştı ama amacına ulaşamadı" dedi.