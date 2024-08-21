60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu Nevide Çiçek için çarpıcı açıklamalar yaptı! “Beni kullanmaya çalıştı”

MEHMET ALİ ERBİL DETAYI!

Nevide Çiçek, kısa bir süre Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşamıştı. Çiçek, Mali'nin kendisine hediye ettiği parfümü çöpe atarken çektiği videosunda söylediği sözlerle gündem olmuştu. 22 yaşındaki güzel; "Sen ödül gecesi az mı peşimden koştun? Ben biriyle konuştuğumu söylediğimde 'Görüşmeyeceksin onunla' diye az mı başımın etini yedin. Her şeyin yalanmış" demişti.