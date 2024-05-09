Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:45
60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu! 'O hala Şekerpare'
Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı, 1993 yapımı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 60 yaşında olan Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile dikkat çekiyor. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yaprak Özdemiroğlu'na "Hala Şekerpare" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son görüntüsü...