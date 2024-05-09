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Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:45

60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu! 'O hala Şekerpare'

Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı, 1993 yapımı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 60 yaşında olan Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile dikkat çekiyor. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yaprak Özdemiroğlu'na "Hala Şekerpare" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son görüntüsü...

60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu! ’O hala Şekerpare’

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, unutulmaz eserler arasında yerini koruyor.

60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu! ’O hala Şekerpare’

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu oynadı.

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60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu! ’O hala Şekerpare’

Filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, görenleri şoke etti.

60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu! ’O hala Şekerpare’

"HALA ŞEKERPARE"

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı.

60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu! ’O hala Şekerpare’

Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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