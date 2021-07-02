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Haberler Galeri 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle büyüledi! Verdiği pozlarla sosyal medyayı çalkaladı!
Giriş Tarihi: 02.07.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 06:18

66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle büyüledi! Verdiği pozlarla sosyal medyayı çalkaladı!

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun ilgi odağı olan son paylaşımı…

66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle büyüledi! Verdiği pozlarla sosyal medyayı çalkaladı!

Yeşilçam denildiğinde akla ilk gelen kadın oyunculardan biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun (66) Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafı, kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle büyüledi! Verdiği pozlarla sosyal medyayı çalkaladı!

Türk sinemasına damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor.

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66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle büyüledi! Verdiği pozlarla sosyal medyayı çalkaladı!

Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla bu sayede iletişimini koparmıyor.

66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle büyüledi! Verdiği pozlarla sosyal medyayı çalkaladı!

Yeşilçam'ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı.

66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle büyüledi! Verdiği pozlarla sosyal medyayı çalkaladı!

Bubikoğlu 'Yeşilçam'ın en güzeli kim?' anketlerinde zirvedeki yerini hep kuruyor.

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