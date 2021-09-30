Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle herkesi büyüledi! Verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!
Giriş Tarihi: 30.09.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 06:19

66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle herkesi büyüledi! Verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun ilgi odağı olan son paylaşımı…

66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle herkesi büyüledi! Verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan usta oyuncu, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle herkesi büyüledi! Verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle herkesi büyüledi! Verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

Ünlü oyuncu, yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle herkesi büyüledi! Verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

Paylaşımının altına düştüğü notla okuduğu kitabın sonuna geldiğini dile getiren Bubikoğlu, "Okuduğum kitabın sonuna geliyorum, geleceğe yönelik çok geniş bir bilgilendirme, hızlı gelişen bilimsel teknolojiler heyecan verici aynı zamanda ürkütücü de. Sevdim kitabı. İyi geceler herkese" ifadelerini kullandı.

66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle herkesi büyüledi! Verdiği pozla sosyal medyayı çalkaladı!

Takipçileri, Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımına iltifat yağdırdı.

SON DAKİKA