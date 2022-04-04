Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:40

67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya coştu! Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini bulmuş gibi!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmayan Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte şimdilerde 67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...