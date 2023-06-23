Giriş Tarihi: 23.06.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 14:10

68'lik Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinden paylaştı! Yeşilçam yıldızı doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu en beğenilen pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinde çekildiği kareleri yayınladı. Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.