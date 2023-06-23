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Haberler Galeri 68'lik Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinden paylaştı! Yeşilçam yıldızı doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 14:10

68'lik Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinden paylaştı! Yeşilçam yıldızı doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu en beğenilen pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinde çekildiği kareleri yayınladı. Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

68’lik Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinden paylaştı! Yeşilçam yıldızı doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Yer aldığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu şimdi ne yapıyor? Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalata kazınan Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Şimdilerde 68 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bubikoğlu, son olarak evinin bahçesinde çekildiği doğal pozlarını takipçileri ile paylaştı.

68’lik Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinden paylaştı! Yeşilçam yıldızı doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

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68’lik Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinden paylaştı! Yeşilçam yıldızı doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

68’lik Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinden paylaştı! Yeşilçam yıldızı doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

68’lik Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinden paylaştı! Yeşilçam yıldızı doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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