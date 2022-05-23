Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:59

7 aylık hamile Demet Evgar ikinci düğününü evinin bahçesinde yaptı site sakinleri isyan etti! "Hiç yakışmadı"

42 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, geçen haftalarda 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. 7 aylık hamile olan Demet Evgar, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Evgar, baby shower yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde de dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen çok eski zamanlara dayanan bir Anadolu geleneği olduğu söylenen ritüelde karnına kına yakılan Demet Evgar, son olarak 2. kez düğün yaptı. Ancak pandemi nedeniyle ertelenen düğünlerini Emirgan'daki evinin bahçesinde yapan çift, mahalle sakinlerini isyat ettirdi. Hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız olan mahalle sakinleri, "Hiç yakışmadı" yorumlarında bulundu. İşte detaylar...