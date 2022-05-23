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Haberler Galeri 7 aylık hamile Demet Evgar ikinci düğününü evinin bahçesinde yaptı site sakinleri isyan etti! "Hiç yakışmadı"
Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:59

7 aylık hamile Demet Evgar ikinci düğününü evinin bahçesinde yaptı site sakinleri isyan etti! "Hiç yakışmadı"

42 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, geçen haftalarda 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. 7 aylık hamile olan Demet Evgar, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Evgar, baby shower yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde de dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen çok eski zamanlara dayanan bir Anadolu geleneği olduğu söylenen ritüelde karnına kına yakılan Demet Evgar, son olarak 2. kez düğün yaptı. Ancak pandemi nedeniyle ertelenen düğünlerini Emirgan'daki evinin bahçesinde yapan çift, mahalle sakinlerini isyat ettirdi. Hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız olan mahalle sakinleri, "Hiç yakışmadı" yorumlarında bulundu. İşte detaylar...

7 aylık hamile Demet Evgar ikinci düğününü evinin bahçesinde yaptı site sakinleri isyan etti! Hiç yakışmadı

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini Mart ayında aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.

7 aylık hamile Demet Evgar ikinci düğününü evinin bahçesinde yaptı site sakinleri isyan etti! Hiç yakışmadı

Çiftin düğünü bugün Emirgan'daki evlerinin bahçesinde gerçekleşti.

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7 aylık hamile Demet Evgar ikinci düğününü evinin bahçesinde yaptı site sakinleri isyan etti! Hiç yakışmadı

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Emirgan sakinleri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu.

7 aylık hamile Demet Evgar ikinci düğününü evinin bahçesinde yaptı site sakinleri isyan etti! Hiç yakışmadı

Mahalle sakinleri, bu rahatsızlıklarını da sosyal medyadan dile getirdi.

7 aylık hamile Demet Evgar ikinci düğününü evinin bahçesinde yaptı site sakinleri isyan etti! Hiç yakışmadı

Evgar'ın komşuları bu davranışın ünlü oyuncuya yakışmadığını belirtti.

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