7 yaşındayken tüm Türkiye onu tanıyordu! Can Ayşecik Ecem Kanun güzelliğiyle göz kamaştırdı!

90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken daha 7 yaşında sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. Can Ayşecik büyüdü! Bir dönemin Ayşecik'i çocuk oyuncu Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...