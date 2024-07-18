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Haberler Galeri 70 kiloyu tek nefeste eritti! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! 156’dan 86’ya inanılmaz değişim ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 14:44

70 kiloyu tek nefeste eritti! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! 156’dan 86’ya inanılmaz değişim ağızları açık bıraktı...

Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyurmayı başaran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüştü. X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri şaşırttı. Ferah Zeydan'ın yeni hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.

70 kiloyu tek nefeste eritti! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! 156’dan 86’ya inanılmaz değişim ağızları açık bıraktı...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

70 kiloyu tek nefeste eritti! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! 156’dan 86’ya inanılmaz değişim ağızları açık bıraktı...

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

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70 kiloyu tek nefeste eritti! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! 156’dan 86’ya inanılmaz değişim ağızları açık bıraktı...

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

70 kiloyu tek nefeste eritti! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! 156’dan 86’ya inanılmaz değişim ağızları açık bıraktı...

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

70 kiloyu tek nefeste eritti! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! 156’dan 86’ya inanılmaz değişim ağızları açık bıraktı...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan ağızları açık bıraktı.

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