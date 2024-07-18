Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
14:44
70 kiloyu tek nefeste eritti! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! 156’dan 86’ya inanılmaz değişim ağızları açık bıraktı...
Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyurmayı başaran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüştü. X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri şaşırttı. Ferah Zeydan'ın yeni hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.